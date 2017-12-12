В Калининградской области будут ежемесячно платить родителям первенцев

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Стал известен размер ежемесячных выплат для калининградцев при рождении первенца

16:54
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В Калининградской области семьи при рождении первенца будут ежемесячно получать по 10 тыс. 138 рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 
 
Новые выплаты вводят с 1 января 2018 года. Они коснутся и семьи, усыновившие ребёнка. Для их получения среднедушевой доход семьи не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную региональным правительством за второй квартал года, предшествующего году подачи заявления о предоставлении ежемесячной выплаты. В 2017 году эта сумма составляла 17 041,5 рублей.
 
Деньги будут выплачивать на первенца, рождённого или усыновлённого с 1 января 2018 года до достижения им полутора лет. Чтобы получить выплаты, нужно обратиться в МФЦ по месту жительства с пакетом документов. Это документы, удостоверяющие личногсть заявителя и подтверждающие постоянное проживание на территории Калининградской области, свидетельство о рождении ребёнка, документ, подтверждающий совместное проживание заявителя с ребёнком, документы, подтверждающие доходы семьи за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления, документ, удостоверяющий личность лица, представляющего интересы гражданина, а также документ, подтверждающий его полномочия, в случае подачи заявления через представителя.
 
"Мы прекрасно понимаем, что чем раньше в семьях появятся первые дети, тем выше вероятность рождения в них вторых, третьих и последующих детей. Для этого со следующего года вводится принципиально новая мера социальной поддержки, которая будет носить ежемесячный характер и выплачиваться из федерального бюджета тем родителям, в семье которых родился первый ребенок. Такая помощь, в том числе, должна стать хорошим стимулом для рождения в семьях первенцев", — рассказала министр социальной политики региона Анжелика Майстер.
 
Ранее Владимир Путин предложил ввести ежемесячные выплаты для родителей первенцев и продлить программу материнского капитала до конца 2021 года. 

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