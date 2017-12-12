Россия решила допустить спортсменов к участию в Олимпиаде под нейтральным флагом

Олимпийский комитет России допустил российских спортсменов к участию в Олимпиаде 2018 года под нейтральным флагом. Об этом сообщают "Ведомости"

Решение спортсменов принять участие в соревнованиях поддержали единогласно. Речь идёт о заявлении, в котором они подчёркивают неприемлемость бойкота Олимпиады и заявляют, что поставлены "в унизительное положение людей, лишенных национальной принадлежности". Им предстоит выступить на соревнованиях под нейтральным флагом и без национального гимна.