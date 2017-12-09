Федерация бобслея России предложила спортсменам поехать на Олимпиаду-2018
Федерация бобслея России (ФБР)порекомендовала бобслеистам и скелетонистам принять участие в Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане. Об этом сообщает "Коммерсантъ"
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Решение рекомендовать спортсменам выступить на олимпийских играх в Южной Корее принято президиумом Федерации, рассказал президент ФБР Александр Зубков.
"Конечно, очень обидно выступать без своего флага и гимна, но в данной ситуации есть только один способ доказать силу отечественного спорта,— цитирует Зубкова ТАСС
. — Теперь наступает очередь принимать решение непосредственно спортсменам, которые в течение этапа Кубка мира проведут свои собрания. Отдельно в бобслее и отдельно в скелетоне".
5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России
от участия в зимней Олимпиаде, но разрешил спортсменам, которые не были заподозрены в употреблении допинга, выступать в Пхёнчхане под нейтральным флагом.