МОК отстранил российскую сборную от участия в Олимпиаде-2018

По итогам заседания исполкома МОК в Лозанне российская сборная отстранена от участия в Олимпийских играх в 2018 году. Об этом сообщает ТАСС
.
Исполком Международного олимпийского комитета под председательством главы организации Томаса Баха вынес решение об участии сборной России в Олимпийских играх 2018 года. Российские спортсмены отстранены от участия в играх.
В основу обвинений против российской команды положены итоги расследований комиссий под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида. В соответствии с их выводами, российские спортсмены на Олимпиаде в Сочи применяли допинг с ведома спортивных чиновников. В Москве не согласились с этими обвинениями.
Во время заседания МОК выступили российская делегация, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, почётный член МОК, глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов, а также двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.
Чистые российские спортсмены могут быть допущены до ОИ-2018 в качестве независимых участников, сообщают СМИ.
Ранее сообщалось, что российскую сборную допустят к участию в Олимпиаде-2018 в нейтральном статусе
. Нейтральный статус предусматривает, что сборная сможет выступать без флага, гимна и без обозначений "Россия" на форме и на атрибутике.