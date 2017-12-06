МОК отстранил российскую сборную от участия в Олимпиаде-2018

По итогам заседания исполкома МОК в Лозанне российская сборная отстранена от участия в Олимпийских играх в 2018 году. Об этом сообщает ТАСС

Исполком Международного олимпийского комитета под председательством главы организации Томаса Баха вынес решение об участии сборной России в Олимпийских играх 2018 года. Российские спортсмены отстранены от участия в играх.

В основу обвинений против российской команды положены итоги расследований комиссий под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида. В соответствии с их выводами, российские спортсмены на Олимпиаде в Сочи применяли допинг с ведома спортивных чиновников. В Москве не согласились с этими обвинениями.

Во время заседания МОК выступили российская делегация, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, почётный член МОК, глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов, а также двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.

Чистые российские спортсмены могут быть допущены до ОИ-2018 в качестве независимых участников, сообщают СМИ.