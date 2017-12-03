СМИ: сборную РФ допустят на Олимпиаду-2018 в нейтральном статусе
Российских спортсменов допустят до зимних Олимпийских игр 2018 года только в нейтральном статусе, без права демонстрировать свою национальную принадлежность. Об этом сообщает "Советский спорт"
со ссылкой на источник в международных спортивных структурах.
Нейтральный статус предусматривает, что сборная сможет выступать без флага, гимна и без обозначений "Россия" на форме и на атрибутике. Предполагается, что в командных видах спорта спортсмены будут выступать в белой форме.
Окончательное решение по допуску россиян к Олимпиаде будет озвучено вечером, 5 декабря.
Ранее петербургский школьник запустил в соцсети флешмоб
с хэштегом #NoRussianNoGames в поддержку сборной России и отстранённых от Олимпиады лыжников.