Петербургский школьник запустил в соцсети флешмоб в поддержку олимпийской сборной России

Петербургский школьник Роман Старков запустил в соцсети флешмоб с хэштегом #NoRussianNoGames. Так он хочет поддержать сборную России и отстранённых от Олимпиады лыжников.

Юный лыжник уверен, что без российской команды Олимпийских игр не получится. "Я искренне переживаю за то, что случилось с Максимом Валегжаниным, Женей Беловым, Сашей Легковым, Лёшей Петуховым, Женей Шаповаловой и Юлей Ивановой", — написал он на своей страничке. По словам Романа, он и его семья постоянно следят за выступлением наших лыжников.

"Я прошу всех людей, всех поклонников спорта, всех спортсменов дать отпор несправедливости — не молчите! Я верю, что мы сможем сделать так, чтобы нас услышали", — призывает школьник.