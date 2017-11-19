Петербургский школьник запустил в соцсети флешмоб в поддержку олимпийской сборной России

Петербургский школьник Роман Старков запустил в соцсети флешмоб с хэштегом #NoRussianNoGames. Так он хочет поддержать сборную России и отстранённых от Олимпиады лыжников.
Юный лыжник уверен, что без российской команды Олимпийских игр не получится. "Я искренне переживаю за то, что случилось с Максимом Валегжаниным, Женей Беловым, Сашей Легковым, Лёшей Петуховым, Женей Шаповаловой и Юлей Ивановой", — написал он на своей страничке. По словам Романа, он и его семья постоянно следят за выступлением наших лыжников.
"Я прошу всех людей, всех поклонников спорта, всех спортсменов дать отпор несправедливости — не молчите! Я верю, что мы сможем сделать так, чтобы нас услышали", — призывает школьник.
Старков также разместил на своей странице видеообращение Руфимы Вылегжаниной, матери отстранённого российского лыжника. Видео ему помогли записать друзья из Удмуртии, где она живёт. За сутки ролик просмотрели более 55 тысяч человек.
Шесть лыжников сборной России пожизненно отстранили от Олимпийских игр и аннулировали результаты на Олимпиаде в Сочи. Ранее СМИ сообщили, что сборная России может быть отстранена от участия в Олимпийских играх
в 2018 году, которые пройдут в Южной Корее.