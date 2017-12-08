Российские лыжники поедут на Олимпиаду-2018 в Пхёнчхан под нейтральным флагом

Российские лыжники приняли решение поехать на олимпийские игры в 2018 году в Пхёнчхан под нейтральным флагом. Об этом сообщает "Коммерсантъ"

Решение принято спортсменами по итогам голосования. Лыжники поедут на Олимпиаду под нейтральным флагом, подтвердила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

"Да, было голосование. Именно спортсмены сами провели внутреннее голосование и приняли решение, что наша команда по лыжным гонкам едет на Олимпийские игры",— цитирует Вяльбе источник. Сборная России по лыжным гонкам находится в швейцарском Давосе, где завтра стартует этап Кубка мира.

5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил российскую сборную от участия в зимней Олимпиаде-2018. Спортсменам, не замешанных в допинг-скандалах, разрешено выступать в Пхёнчхане под нейтральным флагом.