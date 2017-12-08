Российские лыжники поедут на Олимпиаду-2018 в Пхёнчхан под нейтральным флагом
Российские лыжники приняли решение поехать на олимпийские игры в 2018 году в Пхёнчхан под нейтральным флагом. Об этом сообщает "Коммерсантъ"
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Решение принято спортсменами по итогам голосования. Лыжники поедут на Олимпиаду под нейтральным флагом, подтвердила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
"Да, было голосование. Именно спортсмены сами провели внутреннее голосование и приняли решение, что наша команда по лыжным гонкам едет на Олимпийские игры",— цитирует Вяльбе источник. Сборная России по лыжным гонкам находится в швейцарском Давосе, где завтра стартует этап Кубка мира.
5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил российскую сборную от участия в зимней Олимпиаде-2018. Спортсменам, не замешанных в допинг-скандалах, разрешено выступать в Пхёнчхане под нейтральным флагом.