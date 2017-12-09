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Алиханов: Приморские муниципалитеты только выиграют от перепроектировки трассы в порт Пионерского

Автор: Константин Сериков
17:38
  1426
Перепроектировка трассы в порт Пионерского в будущем сыграет позитивную роль в развитии инфраструктуры приморских муниципалитетов. Об этом в субботу, 9 декабря, журналистам заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
 
Накануне в правительстве Калининградской области было принято решение строить дорогу к новому морскому терминалу в объезд Пионерского. Планируется, что таким образом будет улучшена дорожная инфраструктура приморских муниципалитетов. Готовность её к предстоящему росту грузопотока будет повышена, подчеркнул глава региона.
 
"В связи с тем, что у нас порт в Пионерском к чемпионату мира по футболу, как изначально планировалось, не построят, мы решили поменять проект и провести её через территорию поселка Зори и заодно захватить наши большие участки,  чтобы в перспективе их развивать", — отметил Алиханов.
 
Губернатор отметил, что в прибрежной зоне есть проекты гольф-поля, кинокластера.
 
Первоначальным вариантом строительства дороги был предусмотрен более короткий маршрут.  Он проходил по территории Пионерского вдоль железной дороги и улицы Дачной. По новой схеме трасса соединит площадку терминала с калининградской трассой через посёлок Зори по западной окраине Пионерского городского округа и Светлогорского района.
 
"Трасса удлиняется незначительно, поэтому проблем со стройкой не будет. В любом случае мы планировали строить дорогу с Пионерского через поселок Зори, но в более отдаленной перспективе", — отметил Алиханов.
 
Чиновник отметил, что вопрос о перепроектировании проекта строительства дороги согласован с Министром транспорта России Максимом Соколовым.
 
Сейчас в правительстве области ведутся подготовительные процедуры к началу проектных работ. Средства на разработку нового проекта планируется выделить из дорожного фонда.
 
Изменение маршрута дороги позволит сохранить от вырубки участок зеленых насаждений в Пионерском. Ранее местные жители и общественность выражали обеспокоенность тем, что прокладка трассы потребует уничтожения грабовой рощи
Всего в ходе строительства дороги к терминалу планировалось вырубить 1371 дерево.
 

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