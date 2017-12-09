Алиханов: Приморские муниципалитеты только выиграют от перепроектировки трассы в порт Пионерского

Перепроектировка трассы в порт Пионерского в будущем сыграет позитивную роль в развитии инфраструктуры приморских муниципалитетов. Об этом в субботу, 9 декабря, журналистам заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Накануне в правительстве Калининградской области было принято решение строить дорогу к новому морскому терминалу в объезд Пионерского. Планируется, что таким образом будет улучшена дорожная инфраструктура приморских муниципалитетов. Готовность её к предстоящему росту грузопотока будет повышена, подчеркнул глава региона.

"В связи с тем, что у нас порт в Пионерском к чемпионату мира по футболу, как изначально планировалось, не построят, мы решили поменять проект и провести её через территорию поселка Зори и заодно захватить наши большие участки, чтобы в перспективе их развивать", — отметил Алиханов.