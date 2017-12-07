Памятник Невскому, который планируют установить на пл.Василевского, готов на 90%

Памятник Александру Невскому, который планируют установить на кольце пл. Василевского, готов на 90%. Об этом на заседании Совета по культуре заявил главный архитектор области Евгений Костромин.

"Инженеры проработали вопрос с фундаментом, ведь на кольце Василевского проходит много коммуникаций. Обсудили эту тему с инженерами, они делали расчет. Памятник готов на 90%. Предложили его немного увеличить за счет скульптурной композиции, а не самого постамента. Больше сделают скалистую часть, на которой стоит Невский", - рассказал Костромин.