На "кольце" Василевского предложили установить скульптуру Александра Невского (эскиз)
Фото Александра Подгорчука
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Архитектор Александр Башин предложил установить на "кольце" Василевского скульптуру Александра Невского. Такое заявление он сделал на совете по культуре в пятницу, 17 марта.
Фото Александра Подгорчука
Разработчик скульптуры видит символичность в том, что улица Невского будет начинаться с одноимённого памятника.
Фото Александра Подгорчука
Высота объекта составит 10 метров. За спиной Невского — крест, его будет видно, если двигаться с Литовского вала. В руках у князя — флаг. По задумке постамент, на котором будет установлен памятник, сделают из тёмно-коричневого гранита.
Фото Марии Гоменюк-Кравцовой
Участники совета по культуре раскритиковали местоположение объекта — рядом расположен ещё один памятник.
"Мы не увидим его толком. Либо будем мчаться на машинах, либо идти вдалеке по тротуарам. Наверняка, у нас несколько раз в год появится необходимость подойти ближе, даже не с целью технического обслуживания", — напомнил главный архитектор Калининграда Вячеслав Генне.
Однако, в результате Совет по культуре при губернаторе идею по установке памятника на пл. Василевского одобрил, но с доработками. Решение было принято единогласно.
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