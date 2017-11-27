На площади Василевского начали установку постамента под памятник Александру Невскому

В Калининграде на кольце на площади Василевского началась установка постамента для скульптуры Александра Невского. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе администрации города.

Десятиметровый монумент сейчас находится в Санкт-Петербурге. Как пояснили редакции в региональной Корпорации развития, в Калининград его привезут примерно через две недели.

Постамент, на котором будет установлен памятник, выполнят из тёмно-коричневого гранита. За спиной Невского будет крест, в руках у князя — флаг.