На площади Василевского начали установку постамента под памятник Александру Невскому
В Калининграде на кольце на площади Василевского началась установка постамента для скульптуры Александра Невского. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе администрации города.
Десятиметровый монумент сейчас находится в Санкт-Петербурге. Как пояснили редакции в региональной Корпорации развития, в Калининград его привезут примерно через две недели.
Постамент, на котором будет установлен памятник, выполнят из тёмно-коричневого гранита. За спиной Невского будет крест, в руках у князя — флаг.
В марте на совете по культуре при губернаторе архитектор Александр Башин предложил установить на площади Василевского монумент Невскому. Разработчик скульптуры видит символичность в том, что улица Невского будет начинаться с одноимённого памятника. Участники совета по культуре раскритиковали местоположение объекта из-за того, что рядом расположен ещё один памятник. Однако в результате совет одобрил идею по установке монумента
на площади Василевского.