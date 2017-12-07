Алиханов: Усиление работы МВД позволит не допустить провокаций со стороны болельщиков во время ЧМ-2018

Антон Алиханов уверен, что усиленная работа правоохранительных органов во время ЧМ-2018 позволит не допустить провокаций со стороны болельщиков в отношении иностранцев. Об этом губернатор заявил в четверг, 7 декабря, после встречи с руководителем консульской службы в посольстве Польши в России.

Журналисты вспомнили неприятную историю 2012 года, когда марш российских футбольных болельщиков в Варшаве закончился потасовкой с местными фанатами. В связи с этим прозвучал вопрос, не ожидается ли в 2018 году ответных провокаций со стороны россиян в отношении польских болельщиков.

Глава польской консульской службы в РФ Марчин Носаль посоветовал не рисовать пессимистичных прогнозов и обратить внимание на "самые позитивные моменты". Алиханов также высказал мнение, что переживать по этому поводу не стоит, так как опыт проведения Кубка Конфедераций в 2017 году был положительным с точки зрения обеспечения безопасности.

"Были какие-то нюансы. Но на уровне МВД и соответствующих специальных служб в плане подготовки приезда болельщиков проводится определённая работа по выявлению каких-то проблемных участков. Я уверен, что та работа, которая будет проводиться нашими правоохранителями, а там достаточно серьёзное усиление будет, в том числе и в Калининградской области, позволит нам не допустить никаких провокаций и сконцентрироваться исключительно на праздничном настроении во время чемпионата", — заключил Алиханов.