Алиханов: Руководство УМВД не радо приезду английских фанатов на ЧМ-2018
В региональном УМВД не рады новости о том, что в Калининграде во время ЧМ-2018 приедут английские фанаты. Об этом журналистам в субботу, 2 декабря, рассказал губернатор Антон Алиханов.
"Я по прилёту встретил в аэропорту нашего руководителя УМВД — он не рад. Я рад", — сказал Алиханов.
По итогам финальной жеребьевки, которая состоялась 1 декабря, стали известны восемь команд, которые приедут в Калининград
. 16 июня в 21:00 в Калининграде пройдет матч группы "D" Хорватия – Нигерия. 22 июня в 20:00 в квартете "E" стартует встреча Сербия – Швейцария. 25 июня в 20:00 начнется матч Испания – Марокко. И наконец, самый последней игрой, которая порадует наших зрителей станет матч с участием англичан. Им предстоит сыграть с Бельгией.