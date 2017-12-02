Алиханов: Руководство УМВД не радо приезду английских фанатов на ЧМ-2018

В региональном УМВД не рады новости о том, что в Калининграде во время ЧМ-2018 приедут английские фанаты. Об этом журналистам в субботу, 2 декабря, рассказал губернатор Антон Алиханов.

"Я по прилёту встретил в аэропорту нашего руководителя УМВД — он не рад. Я рад", — сказал Алиханов.