В Калининградской области решили содержать бездомных собак на бюджетные деньги

Реализация поправок в региональный закон "Об организации проведения на территории Калининградской области мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных" потребует дополнительных затрат в размере более 12 млн рублей, которые пойдут на содержание собак в приютах. Об этом речь шла на заседании профильного комитета облдумы в среду, 6 декабря.



С учётом того, что из закона пропадёт норма, позволяющая отпускать стерилизованных животных в места их прежнего обитания, чиновникам пришлось в срочном порядке прорабатывать варианты дальнейшего обращения с отловленными животными. Решено было внести пункты, предусматривающие содержание собак в приютах, с которыми будут заключены контракты.



Обсудив вопрос с волонтёрами, уже работающими в этой сфере, чиновники пока предполагают, что в бюджете на 2018 год придётся заложить на эти цели дополнительно 12 млн 205 тысяч рублей.



По словам замначальника департамента ветеринарии регионального минсельхоза Ольги Матвеевой, эта сумма рассчитывалась исходя из самых минимальных расценок и объёмов заказа.



Местные парламентарии утвердили на комитете закон к рассмотрению в первом чтении, но подчеркнули, что до второго чтения он в таком виде может не дойти. Весь расчёт на то, что в декабре примут федеральный закон об ответственном обращении с животными, согласно которому выпускать на волю стерилизованных собак всё-таки будет можно.



"Тогда мы очень быстро внесём в наш закон новые поправки и как раз во втором чтении его утвердим уже в таком виде", — рассказал председатель комитета Валерий Губаров.



Однако Ольга Матвеева отметила, что новый федеральный закон предусматривает создание и содержание муниципальных приютов для безнадзорных животных, поэтому дополнительных трат всё равно избежать будет невозможно.



На том же заседании комитета стало известно, что власти Калининградской области рассматривают варианты На том же заседании комитета стало известно, что власти Калининградской области рассматривают варианты увеличения отлова безнадзорных собак в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года.