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Главная Новости Общество

Полиция Лондона готова оказать России помощь в организации ЧМ-2018

17:33
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Лондонская полиция готова оказать России посильную помощь в обеспечении безопасности ЧМ. Как передаёт ТАСС, об этом сообщила глава Скотленд-Ярда Крессида Дик.
 
"Размер нашей помощи, если подобный запрос поступит, в конечном счёте будет зависеть от координации между нашими правительствами. Но, конечно, мы хотим, чтобы люди были в безопасности, и если мы можем помочь, то я хотела бы оказать такую помощь", — рассказала комиссар.
 
Дик также дала высокую оценку возможностям России по обеспечению безопасности участников ЧМ и его гостей. "Я в курсе, что у России есть большие возможности в различных областях, в том числе хорошие возможности в обеспечении безопасности", — заявила она.
 
Ранее стало известно, что сборная Англии сыграет на чемпионате мира по футболу в Калининграде. Она попала в группу G.
 

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