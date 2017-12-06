Полиция Лондона готова оказать России помощь в организации ЧМ-2018

Лондонская полиция готова оказать России посильную помощь в обеспечении безопасности ЧМ. Как передаёт ТАСС , об этом сообщила глава Скотленд-Ярда Крессида Дик.

"Размер нашей помощи, если подобный запрос поступит, в конечном счёте будет зависеть от координации между нашими правительствами. Но, конечно, мы хотим, чтобы люди были в безопасности, и если мы можем помочь, то я хотела бы оказать такую помощь", — рассказала комиссар.

Дик также дала высокую оценку возможностям России по обеспечению безопасности участников ЧМ и его гостей. "Я в курсе, что у России есть большие возможности в различных областях, в том числе хорошие возможности в обеспечении безопасности", — заявила она.