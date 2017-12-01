На ЧМ-2018 в Калининграде состоится матч Бельгия — Англия
Летом будущего года на чемпионате мира по футболу в Калининграде сыграют сборные Англии и Бельгии в группе G. Об этом стало известно по итогам жеребьёвки, которая состоялась 1 декабря в Москве.
Игра состоится 28 июня в 20:00 по калининградскому времени. Всего в финальной стадии сыграют 32 сборных. На первом этапе каждая команда сыграет по три матча.
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