На ЧМ-2018 в Калининграде состоится матч Бельгия — Англия

Летом будущего года на чемпионате мира по футболу в Калининграде сыграют сборные Англии и Бельгии в группе G. Об этом стало известно по итогам жеребьёвки, которая состоялась 1 декабря в Москве.



Игра состоится 28 июня в 20:00 по калининградскому времени. Всего в финальной стадии сыграют 32 сборных. На первом этапе каждая команда сыграет по три матча.