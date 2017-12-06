Калининградцам не удаётся отсудить у "Янтарьэнерго" деньги за переподключение, стоившее 17 тысяч рублей

Ни одному калининградцу пока что не удалось через суд вернуть деньги, заплаченные за повторное подключение электроэнергии. Об этом во вторник, 5 декабря, рассказал журналистам глава "Янтарьэнерго" Игорь Маковский.

По словам Маковского, сейчас в суде рассматриваются иски от граждан, посчитавших, что с них незаконно взыскали 17,5 тыс. рублей за повторное подключение электроэнергии после уплаты долга.

"С нами судятся. Мы защищаемся. У нас прецедентов пока нет. Среди тех, кто судится, нет ни одного человека, который не имел бы возможности оплатить долг после многократных предупреждений. Мы принципиально к этим людям сейчас подходим, — заявил Маковский. — При этом мы с каждым, кто приходит не в суд, а к нам, договариваемся, рассрочку какую-то делаем. Для нас гораздо важнее, чтобы человек текущие платежи платил, нежели взыскать этот штраф".

Глава "Янтарьэнерго" также рассказал, что компания пытается оспорить решение регионального УФАС, которое признало необоснованной стоимость услуги повторного подключения, которая в течение нескольких месяцев составляла 17,5 тысячи рублей.

"Если решение ФАС устоит, то потребитель будет его использовать в суде против нас", — заявил Маковский.