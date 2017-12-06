+8 °C
днем
+6 °C
ночью
06 декабря 2017 г. 00:32
67 287 пользователей
за 24 часа на сайте
58.75 -0.06
Курс ММВБ на 06 декабря 2017, 00:00
69.45 -0.24
Курс ММВБ на 06 декабря 2017, 00:00
16.57 +0.09
Курс ЦБ на 06 декабря 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

Глава "Янтарьэнерго" о 17,5 тысячах за переподключение: Благодаря такой мере мы впервые за пять лет снизили долг

Автор: Екатерина Медведева
05 декабря 201717:59
  2182
Долг калининградцев перед "Янтарьэнерго" снизился впервые за последние пять лет благодаря поднятию стоимости повторного подключения для должников до 17,5 тысяч рублей. Об этом во вторник, 5 декабря, журналистам рассказал глава компании Игорь Маковский.
 
"Мы понимали риски и шли на это осознанно. По-другому переломить ситуацию нельзя было. Впервые за пять лет сбыта мы не накопили долг, а снизили. Правда, не на много — на два процента. К сожалению, так устроен человек: пока нам жёстко не напомнить об этой истории, а лучше ещё и "простимулировать", то ситуация не поменяется", — пояснил Маковский.
 
Глава "Янтарьэнерго" отметил, что мера по взиманию такой платы за возобновление подачи электроэнергии в квартиру потребителя, рассчитавшегося с долгом за свет, применялась избирательно.  
 
"То есть с семьи, которая на контроле у социальной службы, и которая дотируется из бюджета области, мы снимали эти "истории". Человек рассчитывался за долги, и мы снимали эту нагрузку,  дифференцируя её как-то. Принимая убытки на себя, как мы это делали раньше, и дальше продолжаем нести", — уверен Маковский.  
 
Напомним, 19 июня 2017 года стоимость услуги восстановления электроснабжения должникам в Калининградской области выросла с 4 тысяч рублей до 17 540,96 рублей. Многие калининградцы, оставшиеся из-за долгов без света, не согласились с таким тарифом  и направили заявления в прокуратуру или УФАС. Как выяснилось, стоимость, которую в "Янтарьэнерго" называли обоснованной, в десятки раз превышает размер платы за ту же услугу в других российских регионах. 
 
В конце сентября 2017 года федеральные власти ограничили тысячей рублей сумму за повторное подключение электричества для физических. Чуть позже региональное УФАС признало, что прежняя стоимость повторного подключения электричества должникам была необоснованной.

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops

Главные темы дня

На сайте FIFA возобновились продажи билетов на матчи ЧМ-2018
05 декабря 201711:25
  5011
На сайте FIFA возобновились продажи билетов на матчи ЧМ-2018
МОК отстранил российскую сборную от участия в Олимпиаде-2018
Фото горячей новости
05 декабря 201720:21
  3965
Торговля, сельское хозяйство и туризм: какие выставки посетить в Польше в ближайшее время
Фото горячей новости
05 декабря 201716:00
  1626
На машине из Калининграда в Африку — 7: путешественника-одиночку едва не похитили террористы
Фото горячей новости
05 декабря 201715:40
  2301
Город мечты: как дети из Белоруссии, Казахстана и России видят Калининград (рисунки)
Фото горячей новости
05 декабря 201712:48
  2322

Лента новостей

Картинка
Путин подписал закон об ОЭЗ в Калининградской области
05 декабря 201722:50
  1697
Картинка
В Германии при столкновении пассажирского и грузового поездов пострадали более 50 человек
05 декабря 201722:28
  1521
Картинка
Heineken нашла покупателя на завод в Калининграде
05 декабря 201721:52
  2234
Картинка
$15 млн: МОК обязал Россию возместить расходы на расследование допинговых скандалов
05 декабря 201721:40
  1241

Авторские колонки

Фото автора
Лана Миронова
журналист
Девять с половиной недель: история жёсткого эксперимента без налёта эротики
  3379
Фото автора
Мария Кравцова
журналист
Догнать и причинить добро: как мы пытались спасти человека, живущего в палатке
  14733
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагруппа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333
Политика ООО "Клопс" в отношении обработки персональных данных


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo