Путин подписал закон об ОЭЗ в Калининградской области

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, регулирующий вопросы социально-экономического развития Калининградской области. Об этом сообщается на сайте Кремля

Федеральным законом срок действия особой экономической зоны в регионе продлён до 2045 года. Сохранены преференции для бизнеса, в том числе система со льготами по страховым взносам для резидентов Особой экономической зоны.

Помимо этого устанавливается упрощённый порядок въезда на территорию Калининградской области, упрощённый порядок оформления въездных виз для иностранных граждан, прибывающих в туристических или деловых целях.