В Калининградской области прервут ремонт дорог на время ЧМ-2018

В период проведения матчей чемпионата мира по футболу в Калининграде не будут проводить ремонт автомобильных дорог. Об этом в понедельник, 4 декабря, журналистам сообщила министр развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова.



По словам чиновника, в рамках проекта Минтранса "Безопасные и качественные дороги" подрядчики приостановят свою работу в конце мая, а вернутся в июле или августе.



"Для дорожников 2018 год будет более сложным в части ремонта. Наша задача — максимально быстро отыграть контракты в феврале и дать возможность подрядчикам до конца мая работы проводить, а с августа продолжать", — отметила Дятлова.



Это не относится к областным дорогам, которые попали в план по ремонту, но не являются транзитными для болельщиков.



Отметим, в рамках программы "Безопасные и качественные дороги" в 2018 году планируют отремонтировать верхнее полотно на 21 улице и на четырёх областных трассах. Всего на эти цели Отметим, в рамках программы "Безопасные и качественные дороги" в 2018 году планируют отремонтировать верхнее полотно на 21 улице и на четырёх областных трассах. Всего на эти цели выделят 1,2 миллиарда рублей . Половина средств поступит из федерального бюджета.