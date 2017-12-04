В Калининградской области прервут ремонт дорог на время ЧМ-2018

В период проведения матчей чемпионата мира по футболу в Калининграде не будут проводить ремонт автомобильных дорог. Об этом в понедельник, 4 декабря, журналистам сообщила министр развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова.
По словам чиновника, в рамках проекта Минтранса "Безопасные и качественные дороги" подрядчики приостановят свою работу в конце мая, а вернутся в июле или августе.
"Для дорожников 2018 год будет более сложным в части ремонта. Наша задача — максимально быстро отыграть контракты в феврале и дать возможность подрядчикам до конца мая работы проводить, а с августа продолжать", — отметила Дятлова.
Это не относится к областным дорогам, которые попали в план по ремонту, но не являются транзитными для болельщиков.
Отметим, в рамках программы "Безопасные и качественные дороги" в 2018 году планируют отремонтировать верхнее полотно на 21 улице и на четырёх областных трассах. Всего на эти цели выделят 1,2 миллиарда рублей
. Половина средств поступит из федерального бюджета.
Впервые дороги в Калининграде по этой программе отремонтировали
в 2017 году. В региональном правительстве отметили, что ставят подрядчикам пятёрку с плюсом.