Рольбинов оценил на пятёрку с плюсом ремонт калининградских дорог по программе Минтранса

Ремонт калининградских дорог по программе Минтранса отработан на "пятёрку с плюсом". Такое мнение высказал заместитель председателя регионального правительства Александр Рольбинов.

"Мы успели реализовать эту программу в кратчайшие сроки. Я считаю, что мы отработали на пятёрку с плюсом. Мы третьи по рейтингу среди всех субъектов, где эта программа реализуется, и это было отмечено Росавтодором и Минтрансом", — заявил чиновник.

Рольбинов отметил, что на некоторых объектах работам помешал дождь, но все работы удалось завершить. Программу продолжат в следующем году.

"В следующем году продолжим работу, и она рассчитана до 2025 года. За это время мы поправим улично-дорожную сеть не только Калининграда, но и всей агломерации", — отметил чиновник.