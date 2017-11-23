Рольбинов оценил на пятёрку с плюсом ремонт калининградских дорог по программе Минтранса

Ремонт калининградских дорог по программе Минтранса отработан на "пятёрку с плюсом". Такое мнение высказал заместитель председателя регионального правительства Александр Рольбинов.
"Мы успели реализовать эту программу в кратчайшие сроки. Я считаю, что мы отработали на пятёрку с плюсом. Мы третьи по рейтингу среди всех субъектов, где эта программа реализуется, и это было отмечено Росавтодором и Минтрансом", — заявил чиновник.
Рольбинов отметил, что на некоторых объектах работам помешал дождь, но все работы удалось завершить. Программу продолжат в следующем году.
"В следующем году продолжим работу, и она рассчитана до 2025 года. За это время мы поправим улично-дорожную сеть не только Калининграда, но и всей агломерации", — отметил чиновник.
В октябре стало известно
, какие улицы отремонтируют в 2018 году по программе "Безопасные и качественные дороги". Особое внимание уделят улицам областного центра.