Дешёвое пиво, "Искандеры" и пять тысяч проституток: британские таблоиды рассказали футбольным фанатам про Калининград

Британские таблоиды рассказали про Калининград футбольным болельщикам, которые поедут на матчи ЧМ-2018. Сборная Англии приедет в город в рамках матчей группы G.

Издание Daily Mail предупреждает болельщиков, что в России они столкнутся с национализмом, если будут распевать песни о Британской империи или оскорблять Путина. Журналистам вторят правоохранители.

"Британским болельщикам стоит подумать об этом. Когда ты на чужой территории, нужно играть по правилам хозяев. Если не подумал об этом, нельзя жаловаться на последствия", — считает руководитель подразделения футбольной полиции Соединённого Королевства Марк Робертс.

Фото: Александр Подгорчук / Клопс.Ru

Журналисты издания Independent назвали Калининград "странным местом", где дух свободы сочетается с заметным милитаристическим духом и присутствием военных. "Присмотритесь — с помощью спутника, конечно — и вы увидите пару ракетных комплексов "Искандер", — пишет газета.

Британцы отмечают, что Калининград полон баров, а молодёжь похожа на своих западных сверстников. Впрочем, болельщикам советуют не рассчитывать на европейскую архитектуру и готовиться увидеть советский город, так как старый Кёнигсберг был разрушен в ходе бомбардировок во время Второй мировой войны. На это уже отреагировал МИД РФ в Калининграде, напомнив англичанам, что именно они бомбили Кёнигсберг.

Dear @independent, come in 2018 and see if it is true that #Kaliningrad is the most Soviet citiy. 🌞And we have a question, "Don't you know which country bombed Konigsberg (no Koningsburg) on August 1944?" pic.twitter.com/29MTy7VS8B — МИД РФ Калининград (@MID_Kaliningrad) 4 декабря 2017 г.

Independent пишет, что границы Калининградской области были более открытыми до ситуации вокруг Крыма, но и сейчас местные с шенгенскими визами ездят в IKEA и Lidl, чтобы закупиться товарами и санкционными продуктами.

Журналисты предупреждают болельщиков: в России не заводите разговоров про войну, особенно когда пьёте алкоголь. "Другой совет: если всё-таки пришлось говорить об этом, не показывайте сомнений в том, что Россия выиграла войну".

Более мрачную картину рисует Daily Star . Таблоид называет Калининград "притоном, полным наркотиков, преступлений и проституток". По мнению журналистов издания, в городе процветает торговля людьми и организованная преступность. Daily Star ссылается на справочник для секс-туристов и пишет, что на улицах Калининграда более пяти тысяч проституток. Пиво и водка здесь в три раза дешевле, чем в Москве, а местные девушки — настоящие красавицы.

Фото: Александр Подгорчук / Архив Клопс.Ru

Издание The Guardian называет Калининград географической аномалией — эксклавом со странной атмосферой. Он куда более европейский, чем другие города России, а его жители много путешествуют и пользуются возможностями ряда визовых программ. Впрочем, журналисты сочли Калининград "очень советским" — в пример они приводят Дом Советов и другие "здания-бегемоты коммунистической эры, которые возвышаются над старыми прусскими домами".

"Из-за расположения Калининграда большинство людей прилетает из Москвы, хотя сюда можно добраться и по суше из Польши и Литвы. Хороших гостиниц тут не хватает, так что многим фанатам придётся остановиться в курортных городках на побережье Балтийского моря в часе езды от города", — отмечает издание.