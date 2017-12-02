Алиханов не исключил смены подрядчика по строительству променада в Светлогорске

Глава региона Антон Алиханов не исключил, что подрядчика по строительству променада в Светлогорске придется вновь поменять. Такое заявление он сделал в субботу, 2 декабря.

"Мне сначала говорили: март-апрель. Сейчас мне говорят июнь. Либо разрывайте контракт, либо… Невозможно нарушать свои обязательства в десятый раз подряд", — обратился губернатор к зампреду правительства Гарри Гольдману.

Вице-премьер уточнил, что подрядчик — компания "Геоизол" нарастила темпы и подключила еще рабочих.

"Если катаклизмов не будет, то успеем в срок. Сейчас в шторма у нас людей волной сбивает", —пожаловался представитель подрядчика.

"Я же знаю те темпы работ, которые были летом. Просто у ваших акционеров видимо не было желания или оборотных денег. Я из-под палки никого не заставлял контракт подписывать. Скатываемся опять к чему? Молиться о хорошей погоде?", — возмутился глава региона.

По словам зампреда правительства Гарри Гольдмана, помимо сроков, есть проблемы со склоном у гостиницы "Русь". "По нему тоже надо будет принимать решение. Сейчас он не включен в проект", — отметил он.