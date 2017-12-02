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Глава "Балтберегозащиты": Если бы не начали строить променад, то гостиница "Русь" уже стояла бы на обрыве

Автор: Мария Гоменюк-Кравцова
11:21
  775
Строительство второй очереди променада позволило остановить разрушение склонов в Светлогорске. Об этом корреспонденту Клопс.Ru рассказал глава "Балтберегозащиты" Роман Трофименко.
 
"Стройку остановить мы не можем. Сейчас установлена временная шпунтовая стенка, она закрывает стройплощадку от волн. Если сейчас бы не строили этот променад, то гостиница "Русь" стояла бы уже над обрывом. Просто катастрофа была бы. Мы сейчас фактически сдерживаем ситуацию", — отметил Трофименко.
 
Он также подчеркнул, что у подрядчика возникают сложности во время работы на объекте.
 
"У меня лежат документы о том, что шторм не дает работать. Вода затапливает стройплощадку. Около ста дней уже подрядчик не может полноценно работать", —уточнил  он.
 
Проект по намывке пляжей, по словам Трофименко, сейчас оценивается комиссией.
 
В 2013 году тогдашний глава "Балтберегозащиты" Александр Бадер говорил, что для намывки 70-метровых пляжей необходимо 2,5 млн тонн песка. Его планировалось брать с морских глубин в районе Зеленоградска.
 

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