В "Балтберегозащите" рассказали, как защитить склон у резиденции в Пионерском

Для укрепления морского берега в Пионерском необходимо восстанавливать систему бун, но средства на эти работы в областном бюджете пока не заложены. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на ГБУ "Балтберегозащита".

По данным мониторингового обследования, проведённого ГБУ КО "Балтберегозащита" после шторма, в районе променада (основное назначение этой конструкции — защита берега), государственного комплекса "Янтарь" и ландшафтно-парковой зоны "Сосновый бор" произошёл значительный отмыв пляжа и прилегающего подводного склона. Также разрушены подпорная стенка и частично — основные несущие конструкции променада.

"Променад находится в ограниченно работоспособном состоянии и не полностью выполняет функцию защиты берега от абразии и склоновых эрозионных процессов. На отдельных участках объекта имеются размывы грунтово-каменного заполнения в тыльной части конструкции в месте примыкания её к береговому склону", — уточнили в ведомстве.

Специалисты "Балтберегозащиты" сходятся во мнении, что во время следующего сильного шторма возможны более значительные оползни и, как следствие, ещё большее разрушение инфраструктуры прилегающей территории.

В правительстве утверждают, что весь берегоукрепительный променад не является собственностью региона и находится в ведении администрации госрезиденции "Янтарь", куда неоднократно направлялись обращения с просьбами о проведении экспертизы принятых решений по реконструкции променада и демонтажу уже смонтированных конструкций. В официальном письме отмечается, что ГБУ "Балтберегозащита" готово оказывать Управлению делами Президента РФ консультативную помощь и выступать заказчиком при выполнении работ по реконструкции променада.

Сейчас по поручению губернатора Антона Алиханова прорабатывается возможность восстановления системы бун в Пионерском. Это должно не только уменьшить воздействие волн на берег, но и увеличить ширину пляжей в Пионерской бухте. Средства на эти работы в 2017 году не предусмотрены, но их могут заложить в бюджет на 2018 год в рамках общей концепции защиты береговой линии Калининградской области.

"После принятия решения о финансировании мероприятий "Балтберегозащитой" будут подготовлены заявки для проведения торгов по определению исполнителя по проектированию и реконструкции системы бун в Пионерском", — заключили в ведомстве.