+7 °C
днем
+3 °C
ночью
11 ноября 2017 г. 01:07
74 042 пользователей
за 24 часа на сайте
59.22 -0.07
Курс ММВБ на 11 ноября 2017, 01:00
69.08 +0.03
Курс ММВБ на 11 ноября 2017, 01:00
16.3 -0.08
Курс ЦБ на 11 ноября 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

У властей Пионерского нет полномочий, чтобы отремонтировать променад у президентской резиденции

Автор: Екатерина Медведева
10 ноября 201720:08
  4175
Власти Пионерского пытаются договориться с региональным правительством и ФГБУ "Государственный комплекс ‟Янтарь”, чтобы решить проблему с разрушенным променадом и обваливающимися склонами у резиденции президента РФ. Об этом Клопс.Ru  рассказал глава администрации городского округа Пионерский Евгений Михейкин.
 
По словам главы округа,  проблемы со склонами на побережье и угрожающее состояние променада стали особенно заметны после недавних штормов.
 
"Основные повреждения променада и обвалы в районе резиденции президента. Там ограждения поломало и выбило кусок променада. Мы, конечно, оградили его, приняли все меры. Частично пострадал променад, который дальше, ближе к порту находится.  В этом году, когда начались шторма, начал разрушаться берег в районе соснового бора. Мы отреагировали сразу, и сейчас в диалоге с правительством находимся: пытаемся получить средства на какие-то берегоукрепительные работы", —  сообщил Михейкин.
 
Основная проблема в том, что практически весь променад в Пионерском находится в управлении "Балтберегозащиты", и еще небольшая часть склона и променада  — в ведении  Управления по делам президента.
 
"Нашего променада как такового нет. Мы, конечно, со своей стороны тоже обеспокоены этой ситуацией. Постоянно в правительстве поднимаем этот вопрос, и совещания у нас проходят совместные с представителями Управления по делам президента. Они тоже сейчас данной ситуацией обеспокоены и думают, как экстренно выходить из положения. Шторма только начались, и зима еще будет долгая и тоже непростая", — уверяет Михейкин.
 
Как говорит сити-менеджер, даже если бы муниципалитет владел технологической возможностью отремонтировать променад, то все равно не смог бы тратить на это бюджетные средства.
 
"Это не наша ответственность, но мы хотим, чтобы город был красивым, поэтому стараемся следить за променадом, где-то привлекая внебюджетные средства. Мы уже несколько раз уведомляли "Балтберегозащиту" о том, что необходимо произвести ремонт, но пока обратной связи у нас нет",— резюмировал Михейкин.
 
Как ранее писал Клопс.Ru, в Пионерском в результате штормов в конце октября обрушился склон возле государственной резиденции "Янтарь".  
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops

Главные темы дня

"Организовал спекуляцию в лице своей жены": с кем и как 70 лет назад боролась калининградская милиция
10 ноября 201715:19
  14268
"Организовал спекуляцию в лице своей жены": с кем и как 70 лет назад боролась калининградская милиция
Если свой железный конь подвёл: калининградская компания предлагает аренду авто по выгодным ценам
Фото горячей новости
10 ноября 201717:52
  3553
Тело спрятали в кустах: отец погибшего на Берлинке 30-летнего пешехода три дня искал тело сына
Фото горячей новости
10 ноября 201716:53
  12438
В Калининграде продают квартиру напротив колонии за 3,5 биткоина
Фото горячей новости
10 ноября 201715:45
  6747
"Пациенты боятся хороших диагнозов": руководитель клиники рассказал о самых распространённых стереотипах в сфере медицины
Фото горячей новости
10 ноября 201715:30
  4371

Лента новостей

Картинка
Минздрав намерен запретить продажу алкоголя нетрезвым покупателям
10 ноября 201721:42
  881
Картинка
Михаила Задорнова похоронят в Латвии
10 ноября 201721:11
  3155
Картинка
Президент Филиппин признался, что в юности зарезал человека
10 ноября 201720:47
  1245
Картинка
У властей Пионерского нет полномочий, чтобы отремонтировать променад у президентской резиденции
10 ноября 201720:08
  4175

Авторские колонки

Фото автора
Мария Гоменюк-Кравцова
журналист
Догнать и причинить добро: как мы пытались спасти человека, живущего в палатке
  11017
Фото автора
Павел Голубев
Кандидат экономических наук, сотрудник финансовой компании
С миру на нитки: за чей счёт достроят Приморское кольцо
  8590
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333
Политика ООО "Клопс" в отношении обработки персональных данных


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo