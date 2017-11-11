У властей Пионерского нет полномочий, чтобы отремонтировать променад у президентской резиденции

Власти Пионерского пытаются договориться с региональным правительством и ФГБУ "Государственный комплекс ‟Янтарь”, чтобы решить проблему с разрушенным променадом и обваливающимися склонами у резиденции президента РФ. Об этом Клопс.Ru рассказал глава администрации городского округа Пионерский Евгений Михейкин.

По словам главы округа, проблемы со склонами на побережье и угрожающее состояние променада стали особенно заметны после недавних штормов.

"Основные повреждения променада и обвалы в районе резиденции президента. Там ограждения поломало и выбило кусок променада. Мы, конечно, оградили его, приняли все меры. Частично пострадал променад, который дальше, ближе к порту находится. В этом году, когда начались шторма, начал разрушаться берег в районе соснового бора. Мы отреагировали сразу, и сейчас в диалоге с правительством находимся: пытаемся получить средства на какие-то берегоукрепительные работы", — сообщил Михейкин.

Основная проблема в том, что практически весь променад в Пионерском находится в управлении "Балтберегозащиты", и еще небольшая часть склона и променада — в ведении Управления по делам президента.

"Нашего променада как такового нет. Мы, конечно, со своей стороны тоже обеспокоены этой ситуацией. Постоянно в правительстве поднимаем этот вопрос, и совещания у нас проходят совместные с представителями Управления по делам президента. Они тоже сейчас данной ситуацией обеспокоены и думают, как экстренно выходить из положения. Шторма только начались, и зима еще будет долгая и тоже непростая", — уверяет Михейкин.

Как говорит сити-менеджер, даже если бы муниципалитет владел технологической возможностью отремонтировать променад, то все равно не смог бы тратить на это бюджетные средства.

"Это не наша ответственность, но мы хотим, чтобы город был красивым, поэтому стараемся следить за променадом, где-то привлекая внебюджетные средства. Мы уже несколько раз уведомляли "Балтберегозащиту" о том, что необходимо произвести ремонт, но пока обратной связи у нас нет",— резюмировал Михейкин.