В Пионерском возле резиденции президента рухнул склон

В Пионерском в результате штормов в конце октября пострадал склон возле государственной резиденции "Янтарь". Об этом сообщают калининградцы, побывавшие в окрестностях президентского комплекса.
По словам горожан, возле резиденции обрушился грунт. Лестница, ведущая к морю, практически разрушена.
Скриншот: Facebook / Наталья Виноградова
ФГБУ "Государственный комплекс ‟Янтарь”" входит в число дополнительных, после четырёх главных, официальных резиденций. Она может принимать не только президента, но и чиновников правительства РФ, депутатов Госдумы, сенаторов Совета Федерации. Попасть в комплекс можно только через Управление делами президента и губернатора Калининградской области.
Скриншот: Facebook / Иван Марков
Госрезиденция "Янтарь" была построена на территории, где некогда находилась дача канцлера Отто фон Бисмарка. Впоследствии здесь располагались казармы немецкой постройки для пилотов люфтваффе. В июле 2011 года резиденцию открыл президент Дмитрий Медведев
.
Как сообщает "Википедия"
, в 2013 году комплекс уже нуждался в реконструкции. Подмытые штормами железобетонные опоры повисли в воздухе, из-за чего лестничные спуски грозили обвалиться. Также были разрушены металлические сетки с камнями, предназначенные для укрепления берега. В феврале 2017 года в Пионерском вдоль границы правительственной резиденции со стороны моря образовался овраг длиной в сотни метров.