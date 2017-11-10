В Пионерском возле резиденции президента рухнул склон

В Пионерском в результате штормов в конце октября пострадал склон возле государственной резиденции "Янтарь". Об этом сообщают калининградцы, побывавшие в окрестностях президентского комплекса.

По словам горожан, возле резиденции обрушился грунт. Лестница, ведущая к морю, практически разрушена.

Скриншот: Facebook / Наталья Виноградова

ФГБУ "Государственный комплекс ‟Янтарь”" входит в число дополнительных, после четырёх главных, официальных резиденций. Она может принимать не только президента, но и чиновников правительства РФ, депутатов Госдумы, сенаторов Совета Федерации. Попасть в комплекс можно только через Управление делами президента и губернатора Калининградской области.

Скриншот: Facebook / Иван Марков

Госрезиденция "Янтарь" была построена на территории, где некогда находилась дача канцлера Отто фон Бисмарка. Впоследствии здесь располагались казармы немецкой постройки для пилотов люфтваффе. В июле 2011 года резиденцию открыл президент Дмитрий Медведев