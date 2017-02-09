В Пионерском после штормов образовался овраг вдоль резиденции президента (фото)

В Пионерском, вдоль границы правительственной резиденции со стороны моря, образовался овраг длиной в сотни метров. Его ширина в некоторых местах доходит до 3 м, передаёт корреспондент Клопс.Ru. Берег разрушили мощные февральские шторма.

По словам директора ФГБУ "Государственный комплекс "Янтарь" Юрия Полякова, запланированы берегоукрепительные работы, которые начнутся через неделю. "Уже определен подрядчик. Берег будем восстанавливать, забивать сваи. Как показала практика, засыпка провалов безрезультатна: море заходит под променад, уровень воды поднялся на метр".

Госрезиденция "Янтарь" была построена на территории, где некогда размещались немецкие казармы. Основное здание снаружи является точной копией особняка первого рейхсканцлера Германии Отто фон Бисмарка.

Резиденция была открыта в 2011 году. На её территории размещаются два теннисных корта, площадка для мини-футбола, баскетбольная площадка. В пруду обитают 300 рыб: форель, толстолобики и карпы. Выстроен бетонный променад длиной в 1,5 км с причалом для яхт.