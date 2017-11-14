Управление делами Президента РФ: склон у резиденции в Пионерском восстановят до конца 2017 года

Склон возле государственной резиденции "Янтарь" в Пионерском будет восстановлен до конца 2017 года. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе Управления делами Президента РФ.

По данным ведомства, в настоящее время ведутся работы по локализации последствий разрушений берегового склона и берегоукрепляющих сооружений.

"Одновременно с этим руководством учреждения, подведомственного Управлению делами Президента РФ, ведётся работа по заключению договоров с подрядными организациями на выполнение в аварийном порядке неотложных ремонтных работ по восстановлению защитных свойств берегоукрепляющих конструкций, берегового склона и инженерных систем на нём. Указанные работы планируется выполнить до окончания 2017 года", — говорится в официальном ответе.

Также в письме отмечается, что для уменьшения воздействия волн на существующие берегозащитные сооружения необходимо в ближайшее время восстановить, а где-то создать заново систему морских бун на побережье в Пионерском.

"По информации, полученной от ГБУ КО "Балтберегозащита", проект на восстановление системы бун на побережье в городе Пионерском имеется", — заключили в пресс-службе Управления делами Президента РФ.

Какая судьба ждёт разрушенный променад в районе президентской резиденции, в ведомстве не уточнили. Клопс.Ru ждёт ответа на официальный запрос, отправленный в региональное правительство, которому подведомственно учреждение "Балтберегозащита".