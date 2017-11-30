Из-за дождей калининградские фермеры посеяли почти вдвое меньше озимых, чем в прошлом году

В 2017 году калининградские сельхозпроизводители посеяли почти вдвое меньше озимых культур, чем в прошлом году. Об этом в четверг, 30 ноября, на оперативном совещании в региональном правительстве сообщила министр сельского хозяйства Наталья Шевцова.

По словам чиновницы, из-за неблагоприятных погодных условий этой осенью фермерам удалось засеять озимыми зерновыми культурами 1162 гектара земель, а озимым рапсом — 2197 гектаров.



Общая площадь земель, занятых под озимые посевы, составила только 48% по отношению к площадям, засеянным осенью в 2016 году.



Напомним, что в 2017 году режим чрезвычайной ситуации на территории Калининградской области объявлялся дважды — весной и осенью. В обоих случаях причиной неприятностей стали затяжные дожди. 9 октября стало известно, что в Зеленоградском округе затопило улицы сразу в нескольких посёлках: в Сосновке, Рощино, Куликово, Малиновке. Власти Напомним, что в 2017 году режим чрезвычайной ситуации на территории Калининградской области объявлялся дважды — весной и осенью. В обоих случаях причиной неприятностей стали затяжные дожди. 9 октября стало известно, что в Зеленоградском округе затопило улицы сразу в нескольких посёлках: в Сосновке, Рощино, Куликово, Малиновке. Власти ввели режим ЧС . Практически сразу же стало известно, что режим объявлен и в ряде других муниципалитетов.