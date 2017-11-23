Министр сельского хозяйства о ЧС в Калининградской области: За годы работы не видела такой ситуации

Чрезвычайная ситуация в сельском хозяйстве Калининградской области продолжалась практически весь год. Такое мнение в четверг, 23 ноября, высказала глава регионального минсельхоза Наталья Шевцова, передаёт "РБК-Калининград"

"Я не могу сказать, что такого не было никогда, но за мои годы работы не видела такой ситуации. В 2017 году мы дважды только официально объявляли режим ЧС в сельском хозяйстве, но мы прекрасно понимаем, что чрезвычайная ситуация продолжалась практически весь год", — рассказала Шевцова.

Чиновница отметила, что подтверждённые данные по ущербу, который понёс аграрный сектор, составили 398 млн рублей. Эта сумма снизилась до 302 млн рублей после проведения экспертизы. Окончательное решение о выплатах компенсаций регионам, пострадавшим от непогоды, примет Минсельхоз РФ.