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Главная Новости Общество

Министр сельского хозяйства о ЧС в Калининградской области: За годы работы не видела такой ситуации

14:51
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Чрезвычайная ситуация в сельском хозяйстве Калининградской области продолжалась практически весь год. Такое мнение в четверг, 23 ноября, высказала глава регионального минсельхоза Наталья Шевцова, передаёт "РБК-Калининград".
 
"Я не могу сказать, что такого не было никогда, но за мои годы работы не видела такой ситуации. В 2017 году мы дважды только официально объявляли режим ЧС в сельском хозяйстве, но мы прекрасно понимаем, что чрезвычайная ситуация продолжалась практически весь год", — рассказала Шевцова.
 
Чиновница отметила, что подтверждённые данные по ущербу, который понёс аграрный сектор, составили 398 млн рублей. Эта сумма снизилась до 302 млн рублей после проведения экспертизы. Окончательное решение о выплатах компенсаций регионам, пострадавшим от непогоды, примет Минсельхоз РФ. 
 
9 октября стало известно, что в Зеленоградском округе затопило улицы сразу в нескольких посёлках: в Сосновке, Рощино, Куликово, Малиновке. Позже власти объявили о введении режима ЧС. Практически сразу же стало известно, что режим чрезвычайной ситуации объявлен в ряде других муниципалитетов. В связи с этим калининградские фермеры прогнозируют внушительные потери урожая из-за подтопления полей.
 

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