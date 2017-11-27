"Возле крыльца вода по колено": в СНТ в Янтарном подтопило участки и дома

В СНТ "Садовник" в Янтарном подтопило дома и приусадебные участки. Об этом Клопс.Ru рассказала местная жительница.

"Топило постепенно. Сначала огород, потом подвал, потом за домом. Примерно неделю назад вода поднялась перед крыльцом. Мы сделали конструкцию из досок и старых дверей, и сегодня ночью после дождя всё соединилось в одно большое озеро", — рассказывает женщина.

По словам жительницы СНТ, в секторе, где находится дом, отсутствует ливневая канализация. Воду пытаются откачать помпой. Обращения в ЕДДС и администрацию не принесли результата.