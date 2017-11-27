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Главная Новости Общество

"Возле крыльца вода по колено": в СНТ в Янтарном подтопило участки и дома

17:32
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В СНТ "Садовник" в Янтарном подтопило дома и приусадебные участки. Об этом Клопс.Ru рассказала местная жительница.
 
"Топило постепенно. Сначала огород, потом подвал, потом за домом. Примерно неделю назад вода поднялась перед крыльцом. Мы сделали конструкцию из досок и старых дверей, и сегодня ночью после дождя всё соединилось в одно большое озеро", — рассказывает женщина.
 
По словам жительницы СНТ, в секторе, где находится дом, отсутствует ливневая канализация. Воду пытаются откачать помпой. Обращения в ЕДДС и администрацию не принесли результата.
 
Последние октябрьские выходные в Калининградской области оказались крайне дождливыми. Улицы городов и посёлков затопило. Ранее обильные осадки привели к выходу рек из берегов и к подтоплению прибрежных территорий. По заявлению региональных чиновников, причиной подтопления стал сбой в работе мелиоративных систем. В 2015 году прокуратура Калининграда обязала горадминистрацию разобраться с подтоплениями трёх СНТ, которые происходили из-за ненадлежащего содержания канала. 
 

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