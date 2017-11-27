Калининградские активисты собирают подписи в защиту бывшей Приютской площади на Литовском Валу
В Калининграде активисты собирают подписи в защиту бывшей Приютской площади. Петиция, созданная "Союзом неравнодушных горожан", опубликована на сайте Change
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Общественники обращаются к главе региона Антону Алиханову, мэру Калининграда Александру Ярошуку и главе Государственной службы охраны объектов культурного наследия Евгению Маслову. Документ собрал 550 подписей.
По мнению активистов, необходимо спасти дом пожарных и весь ансамбль с Закхаймскими воротами, Королевским сиротским приютом и школой. Приютская площадь нуждается в сохранении и восстановлении утраченных фрагментов. Они требуют придать всему комплексу зданий статус объекта культурного наследия.