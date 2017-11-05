В Калининграде загорелся нежилой дом на Литовском валу (фото)

В субботу, 4 ноября, на Литовском Валу произошёл пожар в трёхэтажном кирпичном нежилом здании. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 22:41. Дом расположен в комплексе зданий сложной формы, у него сгорела крыша на общей площади 100 квадратных метров.

"Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчёты пожарно-спасательных частей ПСЧ-1, ПСЧ-3, СПСЧ в составе 15 человек и пяти единиц техники", — сообщили в ведомстве.