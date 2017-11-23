Алиханов рассказал о глобальной задаче правительства Калининградской области

Антон Алиханов назвал выведение зарплат из серых схем глобальной задачей регионального правительства. Об этом губернатор рассказал в интервью изданию Газета.Ru

Алиханов отметил, что правительство активно работает над "обелением" рынка. Он также заявил, что в регионе остаётся заметный недосбор налога на недвижимость. Эти недоимки могли бы расширить возможности региона.

"У нас за последний год общие поступления от налога на добавленную стоимость возросли, превысив 10 млрд рублей. То есть можно констатировать, что мы уже в середине сентября достигли целевых показателей по этой строке дохода и уже сейчас с серьёзным перевыполнением идём. Поэтому мы очень активно работаем по фискальной тематике, на "обеление" рынка. Это, вообще, глобальная наша задача — выведение зарплат из различных серых схем", — рассказал Алиханов.