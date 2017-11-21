Баринов: Из-за серых зарплат Калининградская область недополучила 674 млн рублей на здравоохранение

В 2017 году из бюджета Калининградской области пришлось выделить 674 млн рублей на взносы в Фонд обязательного медицинского страхования за людей, которые трудоустроены по "серой схеме". Об этом во вторник, 21 ноября, сообщил на пресс-конференции вице-губернатор Илья Баринов.

"Мы недополучили в этом году 674 миллиона рублей на развитие здравоохранения в Калининградской области. По данным Роструда, у нас примерно 100 тысяч человек находится в "серой зоне труда", а это значит, что они не платят налогов, не платят социальных отчислений и так далее. И за 100 тысяч граждан мы заплатили взнос в Фонд обязательного медицинского страхования в размере 6746 рублей за каждого. То есть эти деньги могли пойти совершенно свободно на покупку новых томографов, развитие цифровых технологий и всего остального", — заявил Баринов.

По словам чиновника, такие суммы образовались несмотря на то, что удалось аннулировать старые "гражданские" полисы военнослужащих.

"Большая работа в этом плане была проведена. Последних 1800 военных из базы в этом году исключили. Мы очень плотно и с командованием Балтфлота поработали, и с ФСБ, и с УМВД, и со всеми силовыми структурами, которые обслуживаются отдельно. Сейчас такие случаи настолько единичные, что они никакой погоды не делают", — отметил Баринов.