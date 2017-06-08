Фонд ОМС сэкономил 23,5 млн рублей, аннулировав медполисы калининградских военнослужащих

Благодаря аннулированию страховых медицинских полисов военнослужащих территориальный фонд ОМС Калининградской области сэкономил более двух десятков миллионов рублей. Об в четверг, 8 июня, на заседании облдумы сообщила директор фонда Элеонора Семенюк.
"На сегодняшний момент было аннулировано 3660 полисов военнослужащих. Экономия бюджета составила 23,5 миллиона рублей", – заявила Семенюк.
По словам чиновницы, сейчас ведомство активно занято выявлением калининградцев, которые работают в различных госструктурах и обслуживаются в ведомственных медучреждениях, но до сих пор имеют медполисы, полученные ими в статусе безработных. Страховые выплаты за них ложатся на областной бюджет.
В рамках работы по аннулированию недействительных полисов территориальный фонд подписал соглашение с военным комиссаром региона, УФСИН и МЧС.
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