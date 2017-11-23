В Калининградской области решили не менять размер взноса за капремонт

Ежемесячный взнос за капремонт в Калининградской области сохраняется в прежнем размере — 5,9 рубля за один квадратный метр. Об этом Клопс.Ru в четверг, 23 ноября, после заседания профильного комитета облдумы рассказал депутат Александр Никулин.

"Оставим тот же самый размер и в окончательном чтении сегодня утвердим", — сообщил Никулин.