В Калининградской области решили не менять размер взноса за капремонт
Ежемесячный взнос за капремонт в Калининградской области сохраняется в прежнем размере — 5,9 рубля за один квадратный метр. Об этом Клопс.Ru в четверг, 23 ноября, после заседания профильного комитета облдумы рассказал депутат Александр Никулин.
"Оставим тот же самый размер и в окончательном чтении сегодня утвердим", — сообщил Никулин.
Как ранее писал Клопс.Ru, региональные чиновники до последнего момента не могли сказать точно, планируется ли повышать размер взноса. До окончательного формирования бюджета на 2018 год было не ясно
, в каком объёме программа капремонта будет финансироваться регионом.
В 2017 году тариф для обязательного ежемесячного платежа за капремонт в Калининградской области составляет 5,9 рубля за квадратный метр собственности. На этом уровне тариф держится в регионе уже несколько лет
. В 2017 году собираемость взносов за капремонт с населения превысила уровни прошлых лет
и на сегодняшний момент составляет 83–85%.