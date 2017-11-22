Рольбинов: Мы ожидаем, что на матчи ЧМ приедет много болельщиков на автомобилях

На матчи чемпионата мира по футболу ожидают много болельщиков, которые приедут на автомобилях. Об этом в среду, 22 ноября, журналистам сообщил заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов.

По словам чиновника, для них строится парковка на ул. Суздальской. Оттуда болельщиков будут доставлять на стадион на специальных шаттлах.

"Мы ожидаем, что большое количество гостей приедут на собственных автомобилях. Чтобы снизить нагрузку на центр города и не загружать его в дни проведения матчей ЧМ, болельщики будут оставлять личный транспорт на перехватывающей парковке", — отметил Рольбинов.