Администрацию Светлогорского района возглавил Андрей Толмачёв
Бывший заместитель регионального министра экономики Андрей Толмачёв возглавил администрацию Светлогорского района. Об этом на своей странице в Facebook
сообщил председатель совета депутатов Светлогорска Владимир Бондаренко.
Решение о назначении приняли единогласно. Толмачёв стал исполняющим обязанности главы администрации Светлогорского района.
26 октября глава администрации Светлогорского района Александр Ковальский сообщил, что стал жертвой
нападения. По его словам, 21 октября во дворе дома на улице Коломенской ему в живот выстрелил неизвестный мужчина. Этот факт позже вызвал сомнения. Заявление в полицию Ковальский писать не стал. Правоохранительные органы начали проверку
по факту сообщения о нападении. Позже появилась информация, что главу администрации Светлогорского района собираются уволить
с поста. председатель облдумы Марина Оргеева заявляла, что место Ковальского может занять человек со "скамейки запасных". В числе кандидатур фигурировал Толмачёв
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