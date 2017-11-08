Оргеева: Новым сити-менеджером Светлогорска может стать человек со "скамейки запасных"

Должность сити-менеджера Светлогорского района может занять кандидат с "региональной скамейки запасных". Об этом сообщила председатель облдумы Марина Оргеева.
Оргеева отметила, что в регионе существует возможность выбирать руководителей из резерва управленческих кадров. Это "Команда единомышленников", в которой сейчас более 50 человек.
"Среди них молодые грамотные люди, уже проявившие себя на различных выборных, административных, управленческих должностях. Такие как Владимир Бондаренко, председатель совета депутатов Светлогорска; Карен Суджян, бывший замначальника территориального управления Большеисаковского поселения Гурьевского городского округа, а сейчас — руководитель региональной армянской диаспоры; Артём Леваков, заместитель руководителя регионального исполкома "Единой России"; Антон Волков, бывший председатель правления областного штаба студенческих отрядов, а сегодня — сотрудник Российского центра гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи; Андрей Толмачев, заместитель регионального министра экономики; Антон Ткаченко, замглавы администрации Багратионовского городского округа; Юрий Рыков, замглавы администрации Гурьевского городского округа", — рассказала чиновница.
26 октября глава администрации Светлогорского района Александр Ковальский сообщил, что стал жертвой
нападения. По его словам, 21 октября во дворе дома на улице Коломенской ему в живот выстрелил неизвестный мужчина. Этот факт позже вызвал сомнения. Заявление в полицию Ковальский писать не стал. Правоохранительные органы начали проверку
по факту сообщения о нападении. Позже появилась информация, что главу администрации Светлогорского района собираются уволить
с поста.