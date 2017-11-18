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Владимир Познер прокомментировал дело депутата и журналиста Игоря Рудникова

20:27
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Журналист Владимир Познер  на своей встрече с поклонниками в Калининграде прокомментировал дело депутата Игоря Рудникова.
 
Владимиру Познеру передала записку калининградка с просьбой поучаствовать в судьбе задержанного народного избранника. "Просим вынести тему на федеральный уровень, обратиться к президенту и восстановить справедливость", — уточнялось в письме.
 
"Слышал об этом. Я не знаю этого человека и этой истории. Может то, что написано здесь 100-процентная правда. Может 90-процентная. Не очень понимаю, почему в самом Калининграде не говорят или говорят очень тихо. Существует интернет, источники, через которые это выходит серьезно наружу. Я сразу отвечу: я ничего не могу сделать, не потому, что не могу, а потому что ничего не знаю. Этим надо заниматься. Задержаться в Калининграде. Задавать вопросы. Я этого сделать не могу. Лично я обращаться к Путину не стану, потому что ничего не знаю. А вы обращайтесь, пишите письма. Почему вы от других этого просите? Вы граждане, вы должны требовать, писать. Это ваш журналист, ваша газета", — ответил Владимир Познер.
 
Игорь Рудников был задержан по обвинению в вымогательстве 50 тысяч долларов у руководителя регионального СКР Виктора Леденева (п. б, ч. 3, ст. 163 УК РФ). Центральным районным судом обвиняемый 3 ноября 2017 года арестован до 1 января 2018 года. Не исключено, что депутата поместят в следственный изолятор ФСБ в Москве.
 
В четверг, 16 ноября, Калининградский областной суд оставил в силе решение о содержании Игоря Рудникова в СИЗО. 
 

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