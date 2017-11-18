Владимир Познер прокомментировал дело депутата и журналиста Игоря Рудникова

Журналист Владимир Познер на своей встрече с поклонниками в Калининграде прокомментировал дело депутата Игоря Рудникова.

Владимиру Познеру передала записку калининградка с просьбой поучаствовать в судьбе задержанного народного избранника. "Просим вынести тему на федеральный уровень, обратиться к президенту и восстановить справедливость", — уточнялось в письме.

"Слышал об этом. Я не знаю этого человека и этой истории. Может то, что написано здесь 100-процентная правда. Может 90-процентная. Не очень понимаю, почему в самом Калининграде не говорят или говорят очень тихо. Существует интернет, источники, через которые это выходит серьезно наружу. Я сразу отвечу: я ничего не могу сделать, не потому, что не могу, а потому что ничего не знаю. Этим надо заниматься. Задержаться в Калининграде. Задавать вопросы. Я этого сделать не могу. Лично я обращаться к Путину не стану, потому что ничего не знаю. А вы обращайтесь, пишите письма. Почему вы от других этого просите? Вы граждане, вы должны требовать, писать. Это ваш журналист, ваша газета", — ответил Владимир Познер.