Министерство экологии: в Калининградской области определят земли, не подходящие под строительство из-за потопов

В бюджете Калининградской области на 2018 год предусмотрены расходы на определение территорий, на которых нельзя вести строительство из-за потопов. Об этом Клопс.Ru в среду, 15 ноября, после заседания профильного комитета облдумы рассказал министр экологии и природных ресурсов Олег Ступин.



"Полтора миллиона идёт на определение зон подтопления, где не рекомендовано будет строительство", — сообщил министр.