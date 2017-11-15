Министерство экологии: в Калининградской области определят земли, не подходящие под строительство из-за потопов
В бюджете Калининградской области на 2018 год предусмотрены расходы на определение территорий, на которых нельзя вести строительство из-за потопов. Об этом Клопс.Ru в среду, 15 ноября, после заседания профильного комитета облдумы рассказал министр экологии и природных ресурсов Олег Ступин.
"Полтора миллиона идёт на определение зон подтопления, где не рекомендовано будет строительство", — сообщил министр.
Последний октябрьский уикенд в Калининградской области оказался крайне дождливым. Улицы городов и посёлков были затоплены
. По заявлению региональных чиновников, подтопление, произошедшее в Калининградской области в конце октября, вызвано сбоем в работе мелиоративных систем
.
Однако ещё до этого обилие осадков привело
к выходу из берегов рек и подтоплению ближайших к водоёмам территорий.
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