В Калининграде заработали новые дорожные камеры видеофиксации. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Один из комплексов установили на перекрёстке Ленинского проспекта и ул. Черняховского. Он контролирует выполнение трёх пунктов ПДД. Это п. 6.2 (проезд перекрёстка на запрещающий красный сигнал светофора), 6.13 (остановка перед стоп-линией при запрещающем сигнале светофора) и 5.15.1 (направление движения по полосам).

Второй комплекс установили на разделительной полосе участка дороги в районе дома №81 на Московском проспекте со стороны ул. 9 Апреля в направлении Ленинского проспекта.