В Калининграде водолазы МЧС расчистили канаву, чтобы спасти микрорайон от потопа

В Калининграде в пятницу, 3 ноября, водолазы МЧС очистили решётку ливневой канавы, чтобы спасти микрорайон от затопления. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в оперативных службах города.
Спасатели работали недалеко от дома №122 на ул. Гайдара. Несколько дней местные жители наблюдали резкий подъём воды в канаве. Когда уровень достиг трёх метров, возникла угроза того, что вода дойдёт до жилых домов, расположенных неподалёку.
Водолазы обследовали канаву и выяснили, что решётка трубы забилась грязью и листвой. Её расчистили с помощью инструмента и струи воды из брандспойта. Уровень воды в канаве начал падать.
В минувшие выходные Калининградскую область накрыло дождём
. Улицы городов и посёлков затопило. Муниципальные власти предполагают, что на ликвидацию последствий потопа в Калининграде потребуется полторы-две недели
. Чиновники утверждают
, что для того, чтобы решить проблему с подтоплением Калининграда, необходимо чистить не только городские ручьи и каналы, но и реки, находящиеся в федеральной собственности.