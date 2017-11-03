В Калининграде водолазы МЧС расчистили канаву, чтобы спасти микрорайон от потопа

В Калининграде в пятницу, 3 ноября, водолазы МЧС очистили решётку ливневой канавы, чтобы спасти микрорайон от затопления. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в оперативных службах города.

Спасатели работали недалеко от дома №122 на ул. Гайдара. Несколько дней местные жители наблюдали резкий подъём воды в канаве. Когда уровень достиг трёх метров, возникла угроза того, что вода дойдёт до жилых домов, расположенных неподалёку.

Водолазы обследовали канаву и выяснили, что решётка трубы забилась грязью и листвой. Её расчистили с помощью инструмента и струи воды из брандспойта. Уровень воды в канаве начал падать.