Подрядчика оштрафовали за срыв сроков строительства детской площадки у озера Поплавок

В Калининграде подрядную организацию оштрафовали за срыв сроков строительства детской площадки возле озера Поплавок. Об этом журналистам сообщил председатель городского совета депутатов Андрей Кропоткин.

"Строительство площадки затянули из-за погодных условий, но администрация Калининграда не приняла это в учёт, так как это не является чем-то аномальным. Контракт есть контракт. Они понимали, когда брались за работу. Компания будет оштрафована", — отметил Кропоткин.

По контракту площадку должны были открыть не позднее 24 сентября, но строительство затянулось до ноября. По словам главы города Александра Ярошука, площадка построена за деньги частного инвестора

Согласно данным сайта госзакупок, приобретением и установкой элементов детской площадки занималась компания ООО "ГК АВЕН".