Подрядчика оштрафовали за срыв сроков строительства детской площадки у озера Поплавок
В Калининграде подрядную организацию оштрафовали за срыв сроков строительства детской площадки возле озера Поплавок. Об этом журналистам сообщил председатель городского совета депутатов Андрей Кропоткин.
"Строительство площадки затянули из-за погодных условий, но администрация Калининграда не приняла это в учёт, так как это не является чем-то аномальным. Контракт есть контракт. Они понимали, когда брались за работу. Компания будет оштрафована", — отметил Кропоткин.
По контракту площадку должны были открыть не позднее 24 сентября, но строительство затянулось до ноября. По словам главы города Александра Ярошука, площадка построена за деньги частного инвестора
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Согласно данным сайта госзакупок, приобретением и установкой элементов детской площадки занималась компания ООО "ГК АВЕН".
Возле игрового оборудования для детей установят тренажёры для взрослых. Аналогичные площадки построят
в парке Южном, на Каштановой и Еловой аллеях и на улице Емельянова.