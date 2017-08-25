На набережной озера Поплавок строят детскую площадку с тренажёрами (фото, эскиз)

В Калининграде на проспекте Мира рядом с озером Поплавок началось строительство детской площадки с тренажёрами. Об этом во время рабочего выезда журналистам сообщил председатель городского совета депутатов Андрей Кропоткин.

Сейчас участок под площадку залили цементом. В сентябре начнут монтировать покрытие из каучуковой крошки и устанавливать качели, детский городок с башнями, несколько уличных тренажёров и скамейки.

Во время рабочего выезда глава горсовета предложил изменить проект и добавить ещё несколько спортивных тренажёров.

"Эта площадка украсит территорию возле озера. Главное — что мы для детей обеспечиваем игровую зону. Родители будут любоваться природой, а дети развлекаться и в то же время находиться под присмотром", — отметил Кропоткин.