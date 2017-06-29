В Калининграде обустроят пять детских площадок за деньги "Лукойла"
Детские площадки будут располагаться в парке Южном, в районе озера Поплавок, Каштановой и Еловой аллей и на улице Емельянова. Деньги на благоустройство отдадут безвозмездно, сообщили в ходе заседания комиссии по бюджету и муниципальной собственности горсовета Калининграда, на котором рассмотрели итоги исполнения бюджета в первом квартале года.
В мае региональное правительство и "Лукойл" подписали соглашение о сотрудничестве. Компания собирается профинансировать реконструкцию поликлиники Детской областной больницы и дворовых игровых площадок в шести городах области.
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