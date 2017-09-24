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"Мы чуть не выломали ворота": жители Прибрежного уверены, что закрытое по суду вредное производство вновь заработало

Автор: Екатерина Медведева
14:16
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Жители Прибрежного утверждают, что неподалёку от их домов вновь заработало вредное производство на заводе "Браво БВР", которое было приостановлено по решению суда. Клопс.Ru побывал на месте, выслушал горожан и узнал мнение руководства завода, природоохранной прокуратуры и чиновников.

 

Десять лет удушья

 
Согласно статье в Википедии, в небольшом бывшем поселке, а теперь уже микрорайоне Прибрежный проживает 6,2 тысячи человек. По заверениям местных жителей, в реальности эта цифра в два раза больше. Почти 1,5 тысячи представителей трудоспособного населения уже поставили подписи под петицией за закрытие промышленных предприятий, расположенных на территории микрорайона. Производств в Прибрежном минимум восемь. 
 
Огромная промзона, огороженная разнокалиберными заборами расположилась ровно через дорогу от жилого квартала, поэтому ни о какой санитарно-защитной зоне речь не идет. Есть там и производство по выпуску жестяной тары, бетонных изделий, напольных покрытий, кирпича. С этими заводами и фабриками население Прибрежного ведет борьбу уже много лет. Люди уверяют, что задыхаются, болеют онкологией и легочными недугами из-за огромного количества вредных веществ, попадающих в атмосферу.
 
В 2014 году городские власти заговорили о необходимости приобрести газоанализатор — многоканальную систему мониторинга воздуха.  Спустя год его установили на территории промзоны. 
 
В последнее время основные усилия местных активистов были направлены на одно предприятие — завод по переработке черных и цветных металлов "Браво БВР", работающий с 2007 года. По мнению населения, именно он причиняет экологии поселка наибольший вред. Война за переезд производства подальше от Прибрежного началась еще в 2011 году. Тогда региональные власти подавали на завод в суд, по решению которого работа предприятия временно приостанавливалась. Бизнесмены устанавливали в цеху какие-то воздушные фильтры, и предприятие запускалось вновь. Жители опять начинали жаловаться на удушье, и история повторялась. 
 
В декабре 2016 года "Браво БВР" посетил депутат облдумы и глава "Янтарьэнерго" Игорь Маковский. Он заявил, что готов лично поселиться в Прибрежном, чтобы решить экологические проблемы микрорайона. 
 
Год спустя муниципальные чиновники задумались о необходимости создать единую санитарную зону для всех предприятий Прибрежного, потому что газоанализатор постоянно фиксировал превышения допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу. Через два месяца и врио губернатора Антон Алиханов озвучил идею переноса всех производственных предприятий из микрорайона на территорию индустриальных парков. В июле 2017 года природоохранная прокуратура обратились в суд с требованием приостановить деятельность "Браво БВР".
 
"Нарушения в работе предприятия наблюдались систематически: нарушались условия выданного разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу. Росприроднадзор ранее уже штрафовал компанию сначала на 90 тысяч рублей, а затем на 100 тысяч", — пояснили тогда в пресс-службе ведомства.
 
Через месяц суд вынес положительное решение, в котором говорилось о необходимости "приостановить работу или прекратить выбросы на производственной площадке".  Тогда руководство "Браво БВР" утверждало, что такие санкции к ним применили несправедливо, и если предприятие закроется вовсе, без работы рискуют остаться больше сотни человек.
 

Дым без огня

 
Жители Прибрежного рассказывают, что вечером 20 сентября 2017 года вновь ощутили запах химии и сладковатый привкус во рту.
 
"Я поднялась к сестре, которая живет на третьем этаже, и увидела, как над "Браво БВР" идёт дым. В минувшие выходные тоже был выброс. Тогда люди из дачного поселка собрались возле ворот "Браво БВР" и стучали в них ногами", — говорит Елена Подгорная.
 
Женщина отыскала соседей на машине и отправилась к заводу. По ее заверениям, на территории горел свет и вовсю кипела жизнь — были слышны голоса и звук работающей производственной техники. Людям никто не открыл.
 
"У них нет трубы конкретной — в крыше дыры, в которые они вставили вентиляторы, поэтому дым идет по всему периметру цеха. Он сизый, рассеивается и стелется понизу — глазу сложно разглядеть, не то, что сфотографировать, — рассказывает Елена. — Мы звонили в полицию, в службу "112", чтобы кто-нибудь приехал и зафиксировал факт, но мы так никого и не дождались".
 
Жителям не удалось снять и показатели с газоанализатора за данный период: либо прибор опять сломался, либо цифры не выкладывали на сайт горадминистрации. Сейчас там можно посмотреть графики выбросов, согласно которым ночью 21 сентября, и особенно днем 22 сентября наблюдалось резкое повышение содержания в воздухе диоксида азота. Это высокотоксичное вещество даже в небольших концентрациях раздражает дыхательные пути, в больших же может привести к отеку легких.
 
"Пахнут эти выбросы химией: бывает, йодом, бывает, немного какими-то лекарствами. Сладковатый такой привкус. Когда подышишь этим, становится дурно, болит голова… А с дыхательными путями, так это вообще. Я до сих пор не могу от кашля избавиться", — говорит местная жительница Светлана Галяс.
 
За несколько лет у активистов собралась внушительная папка из различных писем. Там и официальные ответы из Роспотребнадзора, и результаты независимого экологического аудита, и письма из Минприроды и горадминистрации. Эту папку они вручили главе региона на встрече с жителями.
 
Корреспондентам Клопс.Ru, которые приехали к предприятию "Браво БВР", ворота тоже никто не открыл, хотя из-за глухого забора действительно раздавался шум работающей спецтехники. Сотрудница охраны по домофону сообщила, что в настоящее время идет прессовка металла. По ее словам, сейчас начальство решает, что делать с представителями СМИ, которые интересуются происходящим.
 
Позже, когда корреспонденты уже уехали, на место прибыли директор завода Валерий Белоусов и замначальника департамента экологического надзора министерства природных ресурсов Юрий Сериков.
 
"Мне удалось пройти на территорию предприятия. Со стороны транспортного въезда и административного здания вход цех опломбирован, как мне сказали, самим владельцем завода, что не позволяет пройти на территорию цеха и подтвердить факт того, что печи и все остальное технологическое оборудование не работают. Визуально, на сегодняшний момент, я увидел, что процесс плавки не осуществляется, хотя наличие технологического шума на прилегающей территории мы ощущаем", — сообщил Клопс.Ru чиновник.
 
По словам Серикова, суд приостановил на предприятии деятельность, связанную с выбросом вредных веществ в атмосферу. Если прессование металла ведется механическим путем, то такой процесс для экологии безвреден, а значит, это не противоречит постановлению суда. Приехавшие еще через сутки на завод судебные приставы не обнаружили признаков того, что предприятие нарушает требования, содержащиеся в решении суда.
 
"И.о. руководителя регионального управления ФСПП РФ Михаил Байдураев самолично убедился в том, что в цехах на электрощитах и пультах, а также непосредственно на самой печи целостность печатей не повреждена", — говорится в официальном пресс-релизе ведомства.
 
По словам управляющего директора завода "Браво БВР" Игоря Щирого, жители Прибрежного уже не впервые бьют тревогу на ровном месте. Примерно через месяц после закрытия активисты уже обзванивали всевозможные инстанции, уверяя, что завод снова заработал.
 
"Тогда прокуратура и приставы убедились, что у нас источники, связанные с выбросом не работали. Они именно тогда все опечатали. В Прибрежном мы прессуем алюминий и увозим на территорию нашего основного производства на Мамоновском шоссе", — рассказал управляющий.
 
Однако как чиновников, так и калининградскую межрайонную природоохранную прокуратуру в этой истории смущает тот факт, что на "Браво БВР" есть только один цех, в котором расположено все технологическое оборудование.
 
"Мы сейчас разрабатываем план выездов на "Браво БВР" совместно с Минприроды. Будем снова брать пробы", — рассказал Клопс.Ru природоохранный прокурор Денис Ким.
 
"Мы планируем в ближайшее время собрать пробы в воздуха в Прибрежном, но надо, чтобы направление ветра шло именно в сторону жилой застройки. Естественно, предприятия мы предупреждать о своих мероприятиях не будем", — отметил Сериков.
 
Игорь Щирый добавил, что полностью переносить производство в другое место не планируется. В ближайшее время руководство завода намерено оформить для предприятия санитарно-охранную зону. Но активисты подобным поворотом событий недовольны.
 
"У нас тут уже ни один митинг уже прошел, и еще устроим. Сейчас мы уже на все готовы: выйдем с детьми на трассу, перекроем дороги", — заключила Светлана Галяс.
 

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