В Прибрежном предложили создать единую защитную зону вокруг отравляющих воздух предприятий

В четверг, 30 марта, в мэрии обсудили создание единой санитарно-защитной зоны вокруг загрязняющих предприятий в посёлке Прибрежный. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Установленный на ул.Заводской газоанализатор с начала года зафиксировал в Прибрежном уже 26 случаев превышения нормативов предельно допустимых выбросов в воздух вредных веществ. Но информации, какому предприятию принадлежат выбросы, он не даёт.

Выход один — объединить усилия всех промышленных предприятий Прибрежного для организации единой санитарно-защитной зоны вокруг производств, загрязняющих местность. Исполняющий обязанности председателя комитета городского хозяйства Юрий Кондратьев идею поддержал.

"Бремя этой работы ляжет на предприятия, которые осуществляют вредные выбросы. Как нам пояснили в Роспотребнадзоре законных оснований обязать их выполнить эту работу на сегодняшний день нет. По итогам сегодняшней встречи большинство представителей хозяйствующих субъектов посёлка подтвердили принципиальную готовность участвовать в этой совместной работе. Однако, окончательное решение о разработке проектной документации санитарно-защитной зоны сегодня не могло быть принято, потому что никто не представляет ни стоимость этих работ, ни сроки их производства. В ближайшее время мы соберём ценовые предложения проектных институтов, чтобы понимать цену вопроса. После этого мы еще раз соберёмся в рабочем порядке и постараемся принять решение о доле участия каждого промышленного предприятия в этой работе", - заявил Кондратьев.

Подобный опыт совместной работы уже имеется. В 2012 году удалось договориться о проведении общего аудита вредных выбросов в атмосферу всех работающих предприятий. В 2015 году за счёт городского бюджета был куплен газоанализатор, позволяющий каждые четыре часа отслеживать качество воздуха в посёлке и фиксировать выбросы предприятий.